Bursa'da Yarışan Otomobiller Trafiği Tehlikeye Soktu

Bursa'da yarışan iki otomobil, trafikte dehşet saçtı. Yarışan otomobillerden biri yolunda seyreden başka bir otomobile çarpmaktan kıl payı kurtulurken o anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yarışan iki otomobil trafikte dehşet saçtı. Otomobil sürücülerinden bir tanesi direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yolda seyreden başka bir otomobile çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Bir süre daha yarışan otomobiller gözden kayboldu. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi. - BURSA