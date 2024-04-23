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Bursa'da Yardımsever Hırsızın Anları Kameraya Yansıdı

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Bursa'da bir şüpheli otoparkta yokladığı bir aracın kapısını açık görünce etrafında volta atmaya başladı. Daha sonra bir vatandaşın yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kendisini kırmayıp malzemelerini taşıdı. Tekrar araca doğru yönelen şüpheli bindiği otomobili düz kontak yaparak kayıplara karıştı. Yardımsever hırsızın o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da bir şüpheli otoparkta yokladığı bir aracın kapısını açık görünce etrafında volta atmaya başladı. Daha sonra bir vatandaşın, yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kendisini kırmayıp malzemelerini taşıdı. Tekrar araca doğru yönelen şüpheli bindiği otomobili düz kontak yaparak kayıplara karıştı. Yardımsever hırsızın o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ait otoparka aracını bırakan Taner T., aracının kapısını kilitlemeyi unuttu. Bu esnada otoparkta araçları yoklayan Enes A., ise Taner T.'nin aracının kapılarının açık olduğunu fark edince, otoparkta dakikalarca volta attı. Etrafı kolaçan eden şüpheli, otoparkta kendisinden yardım isteyen vatandaşı da kırmayıp eşyalarını taşımasına yardım etti. Hemen ardından tekrar otomobile doğru yönelen Enes A., aracın kaputuna yaslanarak bir süre daha bekledi. Çevre kontrolünü yapan şüpheli, bindiği aracı düz kontak yaparak kayıplara karıştı. Araç sahibi Taner T, ise otoparka geldiğinde aracının yerinde olmadığını fark etti. Polisi arayan mağdur adamın yardımına Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yetişti. Güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, şüpheliyi araçla birlikte yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Enes A., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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