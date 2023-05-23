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Bursa'da yaralanan şahine vatandaş sahip çıktı

Bursa'da yaralanan şahine vatandaş sahip çıktı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçarken apartmanın duvarına çarpıp yaralanan şahine vatandaş sahip çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçarken apartmanın duvarına çarpıp yaralanan şahine vatandaş sahip çıktı.

Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Uçmakta olan şahin, helva üretim tesislerinin binasına çarptı. Çarpmanın yere düşen şahini gören işyerinde çalışan Hasan Hakansu, yardıma koştu. Şahini besleyen Hakansu, durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi. Yaralı şahin, olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahin daha sonra tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Belediyesi İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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