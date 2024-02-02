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Bursa'da yapılan uygulamada aranan şahıslar gözaltına alındı

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla kent merkezinde uygulama düzenledi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliği korumak amacıyla uygulamalara kesintisiz devam ediyor. Merkez Osmangazi ilçesinde farklı noktalarda denetim gerçekleştiren ekipler, umuma açık alan, araç, park ve bahçeler, ara sokaklar tek tek kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalanırken, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bursa Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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