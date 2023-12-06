Bursa'da yapılan operasyonda 18 aranan şahıs yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması'nda 18 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, bir kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve bir diğerine uyuşturucu kullanımını özendirme suçundan işlem yapıldı. Operasyonda ayrıca bir ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve delici kesici aletler ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri metruk bina, park, bahçe, sokak ve mekanlarda yaptığı uygulamalarda aranan 18 şahsı yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması' gerçekleştirdi. 113 tim, 370 personelin katılımı ile 753 noktada yapılan uygulama faaliyetlerinde 3 bin 567 kişi sorgulandı. Bir kişiye uyuşturucu madde bulundurmak, bir diğerine ise uyuşturucu kullanımını özendirme suçundan işlem yapılırken, aranan 18 şahıs yakalandı. 532 araç kontrol edilirken, 76 araç sürücüsüne toplam 61 bin 158 lira idari para cezası uygulandı. 19 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca, 117 metruk bina, 105 park-bahçe, 325 iş yeri, 206 sokak kontrol edilirken, bir ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet de delici ve kesici alet ele geçirildi. - BURSA