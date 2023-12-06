Üye Girişi
Haberler

Bursa'da yapılan operasyonda 18 aranan şahıs yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması'nda 18 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, bir kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve bir diğerine uyuşturucu kullanımını özendirme suçundan işlem yapıldı. Operasyonda ayrıca bir ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve delici kesici aletler ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri metruk bina, park, bahçe, sokak ve mekanlarda yaptığı uygulamalarda aranan 18 şahsı yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması' gerçekleştirdi. 113 tim, 370 personelin katılımı ile 753 noktada yapılan uygulama faaliyetlerinde 3 bin 567 kişi sorgulandı. Bir kişiye uyuşturucu madde bulundurmak, bir diğerine ise uyuşturucu kullanımını özendirme suçundan işlem yapılırken, aranan 18 şahıs yakalandı. 532 araç kontrol edilirken, 76 araç sürücüsüne toplam 61 bin 158 lira idari para cezası uygulandı. 19 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca, 117 metruk bina, 105 park-bahçe, 325 iş yeri, 206 sokak kontrol edilirken, bir ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet de delici ve kesici alet ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Bursa Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Trafik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title