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Bursa'da Yangında Yatalak Hasta Ağır Yaralandı

Bursa'da Yangında Yatalak Hasta Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yatalak hastayı alevlerin içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ağır yaralı Muhammet Çalışkan (70), Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Sağlık bursa Kaza

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