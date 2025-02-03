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Bursa'da Yangında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Bursa'da Yangında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında mahsur kalan bir yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Duman' ismi verilen kedi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

Bursa'da 2 fabrikayı küle çeviren yangında söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Duman isimli kediye sağlık ekipleri de oksijen verdi. Baygın haldeki kedi operasyon sonrası hayata döndü.

Merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi Aksu Sokak üzerinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası, alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında dumanların arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri fark etti. Ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 sağlık ekiplerince oksijen verilen yavru kedi kendine gelirken, itfaiyenin duyarlı hareketi vatandaşlardan tam puan aldı. Kurtarılan kediye duman ismi verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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