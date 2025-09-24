Bursa'da Yangın Paniği: Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında ocakta unutulan yemekten kaynaklanan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü.
Bursa'da 7 katlı binanın 2'inci katının mutfağından yükselen alevler, apartman sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Ocakta unutulan yemekten çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesindeki 7 katlı apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta unutulan yemek sebebiyle mutfakta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin balkonu sarmasıyla telaşa kapılan apartman sakinleri aşağı inerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor. - BURSA