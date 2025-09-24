Haberler

Bursa'da Yangın Paniği: Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Bursa'da Yangın Paniği: Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında ocakta unutulan yemekten kaynaklanan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü.

Bursa'da 7 katlı binanın 2'inci katının mutfağından yükselen alevler, apartman sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Ocakta unutulan yemekten çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesindeki 7 katlı apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta unutulan yemek sebebiyle mutfakta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin balkonu sarmasıyla telaşa kapılan apartman sakinleri aşağı inerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi

"Türk milletinin sabrı taştı, sert bir karşılığın zamanı gelmiştir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.