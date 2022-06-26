Son dakika haberi | Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı Bursa'da bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendi.

Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı

BURSA - Bursa'da bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kişiler, mahalleli tarafından evden çıkarılırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yangın, 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 14.Şen sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Evde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Haberi alan baba, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın sebebinin ise sigaradan çıktığı iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title