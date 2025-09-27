Haberler

Bursa'da Yangın Korkusu: Rüzgar Dumanı Büyüttü, Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Jandarma ekipleri köylerdeki evleri tedbir amaçlı boşaltırken, çok sayıda kara ekibi yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkarak rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
