Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Yenişehir ilçesinde bir depoda çıkan yangın, köylülerin de katılımıyla kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangın köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, depoda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa