Bursa'da Yangın: İtfaiye Ekibi Köpeği Kurtardı

Yanan binadaki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangından etkilenen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise muhtemel bir doğalgaz kaçağına karşı önlem aldı. Yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.