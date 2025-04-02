Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı'ndan dikkat çeken çağrı: Tazminat tavası açabilirler
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

Kurultaya günler kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için harekete geçildi
Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
ABD'ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD'den vize almak artık daha zor! İşte Trump'ın getirdiği yeni kural

Bursa'da Yangın: İtfaiye Ekibi Köpeği Kurtardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangında, itfaiye ekipleri yangın sırasında mahsur kalan köpeği kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Yanan binadaki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangından etkilenen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise muhtemel bir doğalgaz kaçağına karşı önlem aldı. Yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Yangın: İtfaiye Ekibi Köpeği Kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.