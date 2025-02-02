Bursa'da Yangın İle Mücadele Eden Sürücünün Cesareti Kamerada

Bursa'da bir sürücü aracındaki yangına tavanına çıkıp su dökerek müdahale etti. Yürekleri ağza getiren görüntü kameraya anbean yansıdı.

Osmangazi ilçesinde seyir halindeki araç, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Çevredekiler yangın tüpü ararken, sürücü canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkarak bir şişe suyu alevlerin üzerine döktü. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA