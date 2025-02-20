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Bursa'da Yangın Faciasını Vinç Operatörü Kurtardı

Bursa'da Yangın Faciasını Vinç Operatörü Kurtardı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil iş yerinde çıkan yangın sırasında mahsur kalan bir vatandaş, vinç operatörünün müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bursa'da bir işyerinde çıkan yangın sonrası mahsur kalan vatandaş camdan atlamak üzereyken, yardımına operatör yetişti. Operatörün, geldiği vinçle atlamak üzere olan vatandaşı kurtardığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınar, Karlıdağ Caddesi üzerinde bir tekstil üreticisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı binada mahsur kalan bir vatandaş ise kendisini cama sarkıttı. Bu esnada vatandaşın atlamak üzere olduğunu fark eden vinç operatörü hemen binaya yaklaşıp mahsur kalan vatandaşa uzandı. Vince binen vatandaş, mahsur kaldığı alandan, güvenli yere indirilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangını kısa sürede alan ekipler, alevlerin başka binalara da sıçramasını önledi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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