Bursa'da Yangın Faciasını Vinç Operatörü Kurtardı

Bursa'da bir işyerinde çıkan yangın sonrası mahsur kalan vatandaş camdan atlamak üzereyken, yardımına operatör yetişti. Operatörün, geldiği vinçle atlamak üzere olan vatandaşı kurtardığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınar, Karlıdağ Caddesi üzerinde bir tekstil üreticisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı binada mahsur kalan bir vatandaş ise kendisini cama sarkıttı. Bu esnada vatandaşın atlamak üzere olduğunu fark eden vinç operatörü hemen binaya yaklaşıp mahsur kalan vatandaşa uzandı. Vince binen vatandaş, mahsur kaldığı alandan, güvenli yere indirilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangını kısa sürede alan ekipler, alevlerin başka binalara da sıçramasını önledi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA