Bursa'da Yangın: Evin Elektrik Tesisatından Çıkan Alevler Evi Küle Çevirdi

Bursa'da Yangın: Evin Elektrik Tesisatından Çıkan Alevler Evi Küle Çevirdi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde elektrik tesisatından çıkan yangın, bir evin tamamını etkisi altına aldı. Yangın sırasında evde kimse olmaması olası can kaybını önledi. Yangın sonrası altınlar ve paralar jandarma tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde evin elektrik tesisatından başlayan yangın, evi küle çevirdi.

Yangın saat 09.45 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Ş.E.'nin hastanede tedavi gördüğü ve evde kimsenin olmadığı bir anda buzdolabı prizinden çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evi sardı. 2 katlı evin üst katında başlayan ve bir anda çatıyı saran yangına ilk önce mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yaşlı kadının kızının evde altın ve paraların bulunduğunu söylemesi ile eve giren bir jandarma personeli, çekyat içinde olduğu belirlenen altın ve bir miktar parayı çanta ile birlikte alarak çıkardı. Yangın nedeniyle şoka giren bir mahalle sakinine ise ambulans ekipleri müdahale etti.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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