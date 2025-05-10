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Bursa'da Yangın: Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın: Engelli Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen yangında, 63 yaşındaki engelli kadın Aysel Açar hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Evine 3 ay önce taşınmıştı... Yangında hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 63 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının evine üç ay önce taşındığı öğrenilirken, daireyi saran alevler kameraya yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldığı yangında, evde yalnız yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Aysel Açar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Üç ay eve önce söz konusu adrese taşındığı belirtilen Açar'ın hayatını kaybettiği yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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