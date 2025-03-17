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Bursa'da Yangın Çıkan İş Yerinde Polis Ekiplerine Saldırı

Bursa'da Yangın Çıkan İş Yerinde Polis Ekiplerine Saldırı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonrası güvenlik önlemi alan polise saldıran iki iş yeri sahibi gözaltına alındı. Olay yerinde itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tartışmalar büyüyüp polis ekiplerine saldırıya dönüştü.

Bursa'da yangın çıkan iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi alan polise saldıran 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Köy Yolu Caddesi üzerinde ahşap ev ve kamelya satışı yapan iş yerinde yangın çıktı. Satışı yapılan ahşap evlerin birinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada iş yeri sahipleri, çevre güvenliği alan polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada 2 kişi polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine takviye olarak çevik kuvvet ve yunus timleri sevk edildi. Polise saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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