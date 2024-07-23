Bursa'da yan yana olan iki fabrikada yangın çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yan yana bulunan kağıt ve elyaf üreten iki fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir helikopter talep edildi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
BURSA'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.