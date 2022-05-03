Bursa'da "yan baktın" kavgası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da "yan baktın" kavgası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da 'yan baktın' kavgası

Bursa'da 2 kişi arasında "yan baktın" meseli yüzünden çıkan kavga, polis ekipleri tarafından zor ayırıldı.

BURSA (İHA) - Bursa'da 2 kişi arasında "yan baktın" meseli yüzünden çıkan Kavga, polis ekipleri tarafından zor ayırıldı. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında "yan baktın" meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tesadüfen oradan geçen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek güçlükle tarafları ayırdı. Kavga eden 2 kişi polis merkezine götürüldü. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi, Cep Telefon, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title