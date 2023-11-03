Bursa'da 'yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'da iki grup arasında çıkan 'yan bakma' tartışmasında yumruklar havada uçuştu. İki grubun caddeyi ringe çevirdiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan 'yan bakma' tartışmasında yumruklar havada uçuştu. İki grubun caddeyi ringe çevirdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla girdi. Çevredeki vatandaşların polise ihbarıyla kalabalık dağılırken, caddenin boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı. - BURSA