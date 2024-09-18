Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Yan Bakma Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kent Meydanı'nda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yaralının durumunun tehlikesiz olduğu bildirildi.

Bursa'da Kent Meydanı'nda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı'nda 2 grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık Kavga bursa

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
Lukaşenko açık açık uyardı: Belarus'a yapılan saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Başkan açık açık uyardı: Ülkemize yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777 KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı? İzmir su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Aliağa, Ödemiş ve Kiraz'da ne zaman sular gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });