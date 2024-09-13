Bursa'da Yalan Söyleyen Sürücüye Polis Ders Niteliğinde Ceza

Bursa'da kazaya karışmadığı halde 'sürücü benim' diyerek yalan söleyen kişiye polis ders niteliğinde ceza verdi. Olayla ilgisi olmadığı halde yalan atan gence trafik polisi, "Sen bize yaralamalı kazada kazaya karışan kişi benim diyen şahıssın ama yalan söylüyorsun. Bu yüzden senin psikolojin yerinde değil, araç kullanmaya haiz kişi değilsin" diyerek ehliyetine el koydu. Kazaya karışan diğer sürücülerin de trafik polisleri ile yaşadığı diyaloglar komedi filmlerini aratmadı.

Bursa'da yalan sarmalına dönen ancak Bursa İl Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polislerinin dedektif gibi çalışıp tek tek ortaya atılan yalanları çözdüğü ilginç kaza dün gece saat 01.30 sularında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre kaportacılık yapan Enes Y., iş arkadaşıyla alkol aldıktan sonra tamir için bırakılan müşterisinin 16 Y 4912 plakalı aracına binip, eve doğru yola çıktı. Cadde üzerinde ilerlerken, 16 MC 3184 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Abdullah A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletli taksi durağına girerken, arkasındaki arkadaşı Muhammed A. ise yaralandı. Kaportacılık yapan Enes Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. Aracı evine bıraktıktan sonra olay yerine tekrar gelen Enes Y. yaralı var mı diye kontrol ederken, yakayı ele verdi. Polis ekipleri tespit ettikleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Cihaza uzun süre üflememek için gayret gösteren sürücü, 1.30 promil alkollü çıktı. Alkolü sürücüler görüntü alan gazeteciler için birbirlerine dönerek 'düğünümüzde de böyle görüntü alacaklar mı' diyerek espri yaptı.

"Yalan söylediğin için psikolojin yerinde değil, araç kullanmaya haiz kişi değilsin"

Motosiklet sürücüsünü kameradan tespit eden ekipler, sürücünün değiştirildiğini, Abdullah A.'nın ehliyeti yetersiz olduğu için olay yerine arkadaşını çağırdığını belirledi. İşte o noktada bir dedektif gibi devreye giren ekipler kazayla hiçbir ilgili olmadığı halde arkadaşını kurtarmak için 'sürücü benim' diyerek yalan söyleyen gence daha önce hiç görülmemiş ders niteliğinde bir ceza verdi. Gencin ehliyetine el koyan polis memuru gence, "Ehliyetime ne oldu diye merak ediyor musun? Bir sor ehliyetime ne oldu" dedi. Şaşkın bir şekilde polis memuruna bakan genç, polsin "Sen bize yaralamalı kazada sürücü benim diyen kişisin ancak yalan söylemişsin senin psikolojin yerinde değil, sen araç kullanmaya haiz kişi değilsin, bu yüzden ehliyetine el konuldu" açıklaması karşısında hayatının dersini aldı. Ekipler gencin ehliyetini alarak psikotekniğe sevk ederken, Abdullah A. ise yetersiz ehliyetten işlem gördü. Öte yandan, yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu, Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Komedi filmi gibi kazada hafif ticari araç ile motosiklet bağlanırken, Enes A.'ya 6 bin lira alkollü araç sürmekten, motosiklet sürücüsü Abdullah A.'ya ise 12 bin lira idari ceza kesildi. - BURSA