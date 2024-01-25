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Bursa'da Yakalanan Şüpheli Üzerinde 47 Adet Tarihi Eser ve Sikke Bulundu

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Bursa'da devriye atan gece bekçilerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde 47 adet tarihi eser ve sikke olduğu değerlendirilen parça ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da devriye atan gece bekçilerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde 47 adet tarihi eser ve sikke olduğu değerlendirilen parça ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Abdal Caddesi üzerinde devriye atan gece bekçileri, Enes Ü.'nün (30) kendilerini görünce kaçmaya başlaması üzerine şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliye kimlik kontrolü yapan ekipler, üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada cebinde peçeteye sarılmış tarihi eser ve sikke olduğunu fark eden ekipler, gözaltına aldıkları Enes Ü.'yü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi'ne götürdü. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, üzerinden çıkan 47 adet sikke ve tarihi esere el konuldu. Şüpheli kendisini görüntüleyen gazeteciye ise tepki gösterdi. Enes Ü., adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Güvenlik Cezaevi Yakalama Adliye Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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