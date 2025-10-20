Haberler

Bursa'da Yağmurlu Havada Takla Atan Otomobilde İki Yaralı

Bursa'da Yağmurlu Havada Takla Atan Otomobilde İki Yaralı
İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Hasanpaşa Mahallesi mevkinde meydana geldi. Seyir halinde olan Burkay S. (29) yönetimindeki 34 BNL 190 plakalı otomobil, Hasanpaşa mahallesi mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Tarlalık alana uçan otomobil ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan Emircan Ö. (23) yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
