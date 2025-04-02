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Bursa'da Yağmurda Şemsiyeli Seyahat

Bursa'da Yağmurda Şemsiyeli Seyahat
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde açılır tavanı kapatmayı unutan sürücü, yağmurda şemsiyeyle seyahat etti. Diğer sürücüler ve yayaların şaşkın bakışları arasında bu ilginç anlar kaydedildi.

Bursa'da şehir merkezinde üstü açık lüks spor aracıyla seyahat eden bir sürücü, yağmurun başlamasıyla birlikte açılır tavanı kapatmak yerine şemsiyesiyle yola devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatamayınca yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu. Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verirken, kimisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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