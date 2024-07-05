Bursa'da Yağmur Sularının Yükselttiği Derede Bulunan Cesedin Kimliği Belirlenecek

Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA testi yapılacak. İlk belirlemelere göre 6 Haziran günü kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki bir şahsa ait olduğu üzerinde duruluyor.

Bursa'da dün 2 saat etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesinden geçen Nilüfer deresinin suları yükseldi. Yükselen sularda kimliği belirsiz bir cesedi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bir süre suda sürüklenen ceset, kıyıya vurdu. Ekiplerin sudan çıkarttığı ceset, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Vücut bütünlüğü bozulmuş cesedin 6 Haziran günü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi'ne kayıp müracaatı bulunan 68 yaşındaki O.B.'ye ait olabileceği düşünülüyor.

O.B.'nin yakınlarının Adli Tıp Kurumu'na giderek yaptığı teşhiste, yüzü tanınmayacak halde bulunan cesedin sağ bacağında bulunan platinden dolayı O.B. olabileceği üzerinde duruluyor. - BURSA