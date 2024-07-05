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Bursa'da Yağmur Suları Sitenin Bahçesini Göle Çevirdi

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Bursa'da cadde üzerinde bulunan bir sitenin her yağmur yağdığında göle dönmesi sitede yaşayanları çileden çıkardı. Alt yapı çalışmasının zayıf olduğunu iddia eden site sakini, 'Zaten burası yolun altında kalıyor, yağmur yağdığında biriken sular siteye akıyor' diye konuştu. Dün yaşanan şiddetli yağışta siteyi suların basması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da cadde üzerinde bulunan bir sitenin her yağmur yağdığında göle dönmesi sitede yaşayanları çileden çıkardı. Alt yapı çalışmasının zayıf olduğunu iddia eden site sakini, "Zaten burası yolun altında kalıyor, yağmur yağdığında biriken sular siteye akıyor" diye konuştu. Dün yaşanan şiddetli yağışta siteyi suların basması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde bulunan bir site yolun altında kalıyor. İddiaya göre, altyapı çalışmasının zayıf olması nedeniyle cadde de biriken yağmur suyu bir süre sonra yolun altında kalan sitenin bahçesine doğru dökülmeye başlıyor. Kent merkezinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası sitenin bahçesi ve girişi adeta göle dönerken, site sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında isyan etti. Her sağanak sonrası yağmur suları siteye dolarken, alt yapı çalışması için site sakinleri yetkilerden destek istedi.

Sel esnasında suların siteyi basması da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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