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Bursa'da Yağmur Sebebiyle Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da Yağmur Sebebiyle Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Orhangazi'de İznik yolu otoban kavşağında yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, trafik lambasına çarptı. Kazada yolcu durumda bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu Otoban kavşağında yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki trafik lambasına çarparak durabildi.

Kaza saat 09.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu otoban kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Adem F. (58) idaresindeki 16 VF 309 plakalı otomobil otoban kavşağında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Trafik lambası direğine çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralı olan Gülhan F. (54) ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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