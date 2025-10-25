Bursa'da Yağışlı Havada Motosikletli Kurye Kaza Geçirdi

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kaygan yolda dengesini kaybeden kurye düştü. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletli kurye yağışlı havanın etkisiyle kaygan yolda dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. - BURSA