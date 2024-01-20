Bursa'da yağışlı havada duramayan kamyon zincirleme kazaya sebep oldu

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kamyon yağışlı havanın etkisiyle duramadı. Önündeki araçları sürükleyen kamyon 8 aracın hasar almasına sebep oldu. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken, polis meydana gelen zincirleme kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şafak Ç. 16 YC 107 plakalı beton mikseri ile Samanlı Köprü üzerinde seyir halindeyken, önünde oluşan trafiği son anda fark etti. Frene basan kamyon sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak önündeki araçlara çarptı. 8 aracı önüne alarak sürükleyen kamyon yaklaşık 15 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazanın etkisiyle 16 AAR 680 plaka araç sürücüsü Süleyman Y. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, polis 8 aracın karıştığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.