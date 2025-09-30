Haberler

Bursa'da Yağışlı Havada Drift Yapan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yağışlı havada drift yapmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü yere kapaklandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürücü şans eseri ciddi bir yara almadan kendi imkanlarıyla ayağa kalktı.

Bursa'da yağışlı havada yolların kayganlaşmasını fırsat bilen bir motosiklet sürücüsü, cadde ortasında drift atmaya kalkınca yere kapaklandı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışlı havada yolların kayganlaşmasını fırsat bilen bir motosiklet sürücüsü, cadde ortasında drift yapmaya kalkıştı. Bir süre tehlikeli hareketler yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulup, yere kapaklandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kazayı gören vatandaşlar panikle sürücünün yardımına koştu. Şans eseri ciddi bir yara almayan motosikletli, kendi imkanlarıyla ayağa kalktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
