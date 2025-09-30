Bursa'da Yağışlı Havada Drift Yapan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Bursa'da yağışlı havada yolların kayganlaşmasını fırsat bilen bir motosiklet sürücüsü, cadde ortasında drift atmaya kalkınca yere kapaklandı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışlı havada yolların kayganlaşmasını fırsat bilen bir motosiklet sürücüsü, cadde ortasında drift yapmaya kalkıştı. Bir süre tehlikeli hareketler yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulup, yere kapaklandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kazayı gören vatandaşlar panikle sürücünün yardımına koştu. Şans eseri ciddi bir yara almayan motosikletli, kendi imkanlarıyla ayağa kalktı. - BURSA