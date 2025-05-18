Bursa'da Yağışlı Hava Nedeniyle Kaza: İki Yaralı

Bursa'da Yağışlı Hava Nedeniyle Kaza: İki Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kaygan yolda meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza merkez Nilüfer ilçesi Çalı Yolu'nda meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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