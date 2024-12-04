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Bursa'da Yağışlı Hava Kontrolden Çıkan Otomobili Tarlaya Uçurdu

Bursa'da Yağışlı Hava Kontrolden Çıkan Otomobili Tarlaya Uçurdu
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Bursa'nın İznik ilçesinde yağış sonrası kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, su kanallarını parçalayarak tarlaya uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, su kanallarını parçalayarak tarlaya uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi istikametinde seyir halinde olan 35 PLZ 67 plakalı otomobil, kaygan zemin sebebiyle kontrolden çıkarak önce su kanallarını parçaladı, ardından tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü M.K. ve yolcu konumunda bulunan Y.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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