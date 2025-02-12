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Bursa'da Yağış Sonrası Takla Atan Otomobilde İki Yaralı

Bursa'da Yağış Sonrası Takla Atan Otomobilde İki Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret O. idaresindeki 16 ANV plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Nursel O. ile Kübra T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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