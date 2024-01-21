Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı

BURSA - Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Yeniyörük Mahallesi üzerinde seyir halinde olan 2 tır, kar yağması sonucu kayganlaşan yolda refüje girdi. Bir süre bu şekilde kalan tırlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra yoluna devam etti. Tırların yolda kaldığı anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.