Üye Girişi
Haberler

Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin eden şüpheliler gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yapılan operasyonda, yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin eden 4 şüpheli ve 41 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu şahısların durumu ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından inceleniyor.

Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli ve 41 yabancı uyruklu şahıs, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli takibe alındı. Ekipler yaptıkları baskında 41 yabancı uyruklu şahısı ve 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.B., Z.A., Z.J. ve A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilen 41 yabancı uyruklu şahıstan 22'sinin kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığı, 8'inin farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgeleri olduğu, 11 şahsın ise Bursa iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgeleri olduğu tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Bursa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Bakmadan Geçme

Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir? Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? 32 farz nedir? 32 farz nelerdir, imanın şartları nedir? 32 farz anlamı, İslamın 5 şartı ve açıklamaları 21 Nisan hangi burç? Nisan'ın 21'inde doğanlar hangi burç oluyor? 21 Nisan burcu! 20 Nisan hangi burç? Nisan'ın 20'sinde doğanlar hangi burç oluyor? 20 Nisan burcu! İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum 26-27 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 26-27 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 26 Temmuz bugünkü günün maçları Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi!
Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi

Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title