Bursa'da virajı alamayarak site bahçesine uçan araçta 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan hafif ticari araç site bahçesine uçtu ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bursa'da virajı alamayarak site bahçesine uçan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kestel ilçesi Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A. (29) idaresindeki 16 ASM 128 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak site bahçesine uçtu. Araç içerisinde bulunan sürücü E.A., C.A. ve A.Y. (5) yaralanırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA