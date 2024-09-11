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Bursa'da VIP minibüs alevlere teslim oldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir VIP minibüs, yolun ortasında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da yolun ortasında alevlere teslim olan VIP minibüs, cayır cayır yandı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanlar çıktığını gören minibüs şoförü, aracı kenarı çekti. Ön taraftan yükselen alevler, kısa sürede minibüsü sardı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği VIP minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Olaylar trafik Güncel Gemlik Yaşam bursa

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