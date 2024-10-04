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Bursa'da Vinçle Evlilik Teklifi

Bursa'da Vinçle Evlilik Teklifi
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Bursa'da Furkan K., sevgilisine vinçle yaptığı evlilik teklifiyle dikkat çekti. 2'nci kattaki pencerenin önüne çıkan Furkan K., çiçek ve yüzükle yaptığı teklifi kabul ettiren anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

BURSA'da Furkan K. (25), sevgilisinin 2'nci kattaki evinin penceresine vinçle çıkıp evlilik teklif etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kentte yaşayan Furkan K., bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etmek için farklı bir yola başvurdu. Kiraladığı vinçle kız arkadaşının evinin önüne giden Furkan K., ışıklarla süslediği sepete binip 4 katlı binanın 2'nci katındaki pencereye ulaştı. Arkadaşları, ellerindeki meşalelerle Furkan K.'ye destek verirken, çalan camı açan genç kızın, sevgilisini gördüğü andaki şaşkınlığı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Çiçek ve yüzükle edilen teklifi kabul eden genç kız, mutluluğunu Furkan K.'ye sarılarak gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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