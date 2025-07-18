Bursa'da Vinç Devrildi: Operatör Mahsur Kaldı

Bursa'da Vinç Devrildi: Operatör Mahsur Kaldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat sahasında devrilen vinç, park halindeki bir araca düştü. Operatör, vinç içerisinde mahsur kaldı ancak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da bir inşaat sahasında operatörün içinde bulunduğu vincin devrildiği anlar kameraya anbean yansıdı. Park halindeki bir aracın üzerine düşen vinç, bir işletmeyi teğet geçerken, olay yerinden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi kısa sürede bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kameraya yansıdı

O anlar bir hem şantiyede çalışan bazı işçilerin hem de bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde vincin bir işletmeyi teğet geçtiği ve olay yerinden geçen vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar yer aldı.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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