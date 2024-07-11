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Bursa'da Vatandaş Kaldırımda Tıraş Olurken Yol Yapım Çalışmasını İzledi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir vatandaş, berberini ikna ederek kaldırım üzerinde tıraş olurken yol yapım çalışmasını izledi. İlginç anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bursa'da berberini ikna eden vatandaş, kaldırım üzerinde tıraş olurken yol yapım çalışmasını izledi.

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde tıraş olan bir vatandaş, yol yapım çalışması izlemek için koltuğu dışarıya çıkardı. Berberini de ikna eden vatandaş, kaldırım üzerinde hem tıraş oldu hem de yol yapım çalışmasını izledi. O ilginç anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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