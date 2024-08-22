Bursa'da Vatandaş Hortumla Serinledi

Bursa'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, hortumla kendini serinletmeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 35 dereceleri gördüğü Bursa'da vatandaşlar sıcaktan bunalınca yüzleri gülümseten bir yöntemle serinledi. Bir vatandaşlar sıcaktan iyice bunalınca aldığı hortumla sokak ortasında kendisini serinletti. O anları arkadaşı ise gülerek kayda altı. - BURSA