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Bursa'da vatandaş eline aldığı bisküvi ile tilkiyi besledi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir vatandaş, aç kalan tilkiyi eline aldığı bisküvi ile besledi. Tilki, yemek bulamadığı için her gün aynı yere gelerek sürekli yemek aldıktan sonra ormanlık alana geri dönüyor.

Bursa'da vatandaş eline aldığı bisküvi ile tilkiyi besledi.

Merkez Nilüfer ilçesinde aç kalan ve yemek bulamayan tilki bir fabrikanın yakınlarına gitti. Orada görevli bir vatandaş ise tilkiyi eline aldığı bisküvi ile beslerken tilki geldiği ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Öte yandan aç kalan tilki neredeyse her gün aynı yere gelerek sürekli yemek aldığı ve tekrardan ormanlık alana gittiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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