Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katletti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katletti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, 13 Ocak tarihinde Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. isimli şahıs, sokakta dolaşmakta olan köpeği elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Köpeğin sokağın sonunda durduğunu gören cani, yere eğilerek elindeki tüfekle köpeğe ateş etti. Yaralanan hayvan can havliyle olay yerinden kaçsa da kısa süre içinde öldü. O.A. isimli caninin köpeği vurduğu anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.