Bursa'da uyuyan sürücü cezadan kaçamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun ortasında uyuyan bir sürücü, trafik ekipleri tarafından fark edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye ceza uygulandı.

Bursa'da yolun ortasında durdurduğu aracında uyuyan sürücü cezadan kaçamadı.

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri, devriye sırasında cadde ortasında duran bir aracı fark etti. Aracın yanına gelen ekipler, sürücünün hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Uyuyan sürücüyü zorlukla uyandıran ekipler, aracı incelemeye başladı.

Yapılan incelemede, ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka alındı. - BURSA