Bursa'da Uyuşturucuyla Mücadele Eğitim Faaliyetleri
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele eğitim ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 34 etkinlik düzenleyerek 5 bin 246 kişiye ulaştı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor.
25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen 34 ayrı etkinlikte 5 bin 246 kişiye ulaşıldı. Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verilerek farkındalık oluşturuldu.
Yetkililer, benzer çalışmaların kent genelinde devam edeceğini bildirdi. - BURSA
