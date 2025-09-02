Haberler

Bursa'da Uyuşturucuyla Mücadele Eğitim Faaliyetleri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele eğitim ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 34 etkinlik düzenleyerek 5 bin 246 kişiye ulaştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor.

25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen 34 ayrı etkinlikte 5 bin 246 kişiye ulaşıldı. Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verilerek farkındalık oluşturuldu.

Yetkililer, benzer çalışmaların kent genelinde devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
