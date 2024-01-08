Bursa'da Uyuşturucu ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi
Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.
Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.
Dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin torpido bölümünde 1 kutu tabanca mermisi bulan ekipler, araçta yolcu konumunda bulunan N.T.'nin (25) üzerinde 60 gram uyuşturucu buldu. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - BURSA