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Bursa'da Uyuşturucu ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi

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Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.

Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.

Dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin torpido bölümünde 1 kutu tabanca mermisi bulan ekipler, araçta yolcu konumunda bulunan N.T.'nin (25) üzerinde 60 gram uyuşturucu buldu. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Güvenlik Adliye Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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