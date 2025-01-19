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Bursa'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bir araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan payp, ruhsatsız av tüfeği ve kapsüller ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet payp, ruhsatsız av tüfeği ile 8 adet kapsül ele geçirildi.

İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Yenişehir'in değişik noktalarında düzenli olarak yapılan kontrollerde suçlulara göz açtırılmıyor. Son olarak şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet payp, ruhsatsız av tüfeği ile 8 adet kapsül ele geçirilirken araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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