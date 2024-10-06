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Bursa'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Bursa'da polis, şüphelendiği bir kişiyi durdurarak 8,55 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, iki kişide kenevir tohumu ve tabanca mermisi bulundu.

Bursa'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden 8,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi'nde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken K.K.B. isimli şahsı kimlik sorgulaması için durdurdu. Şahsın üst aramasında 8,55 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan K.K.B. ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer şüphelilerin ikamet adreslerine arama gerçekleştiren polis ekipleri, E.T. isimli şahsın evinde ayrı ayrı poşetler içinde 1,54 gram ve 1,33 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi. Yapılan kontrollerde C.Y. isimli şahsın çantasında ise 9 adet 9 milimetre tabanca mermisi bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kenevir 3-sayfa Sağlık bursa Polis

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