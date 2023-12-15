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Bursa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Bursa'da polis tarafından yapılan farkı noktalardaki uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, 26 araç sürücüsüne de toplam 90 bin 204 lira ceza yazıldı.

Bursa'da polis tarafından yapılan farkı noktalardaki uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, 26 araç sürücüsüne de toplam 90 bin 204 lira ceza yazıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çevik kuvvet, TEM, KOM, narkotik suçlarla mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri ile Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla "Sabit yol, park ve bahçe uygulamaları" gerçekleştirildi. Uygulamalarda 5 bin 726 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız silah, bir hassas terazi, 17,11 gram metamfetamin ve kullanma aparatı, beş adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca uygulama çerçevesinde araçlar da kontrol edildi. 2 bin 745 aracın kontrolü sağlanırken, 26 araç sürücüsüne 90 bin 204 lira ceza kesildi.

Park ve bahçe uygulamasında da 782 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, 4 ayrı suçtan aranan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bursa Güvenlik Ceza Uyuşturucu Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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